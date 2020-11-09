«По следам Амикана»: томский туристический проект победил во всероссийском конкурсе

Ресурс «Сила места» расскажет сибирякам и россиянам о достопримечательностях Верхнекетья. Фото: из открытых источников

Проект «По следам Большого Амикана», который разработало МАУ «Культура» Верхнекетского района, занял первое место на закрытом всероссийском конкурсе «Культурная мозаика – партнерская сеть». Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Конкурс проводился среди победителей другого соревнования – «Культурная мозаика малых городов и сел», проходившего в 2019 году. Ранее томский проект также занял на нем первое место.

– Планируется создать ресурс «Сила места», где будет собрана информация о достопримечательностях, событийных мероприятиях, ремесленниках и коллекционерах Верхнекетья, лучших усадьбах, арт-объектах. Участвовать в наполнении ресурса сможет любой желающий, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на его основе будут разработаны туристические маршруты по Белому Яру и всему Верхнекетскому району, а также организованы различные обучающие мероприятия: от создания сувениров до проведения собственной экскурсии.

Реализация проекта рассчитана на два года. Участие в нем примут все активные жители Верхнекетского района, а также школьники и воспитанники детских садов.