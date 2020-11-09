Талисман для медиков: Томский НИМЦ объявил творческий конкурс на создание собственного символа

Символ должен визуально выразить уникальность Томского медицинского центра. Фото: из открытых источников

В Томском национальном исследовательском медицинском центре РАН продолжается творческий конкурс на создание символа-талисмана этого учреждения. К участию приглашаются авторские коллективы, профессиональные дизайнеры, художники, декораторы, а также все, кто интересуется и владеет техниками дизайна и художественными навыками.

Срок подачи заявок и предоставления конкурсных работ – до 30 ноября 2020 года. Заявка на участие в конкурсе, творческая работа и согласие на обработку персональных данных направляются на электронный адрес пресс-службы ТНИМЦ: press@tnimc.ru.

Организаторы поясняют, что визуальный символ-талисман должен максимально полно и точно отображать миссию Томского национального исследовательского медицинского центра: нести здоровье и жизнь людям, используя наукоемкие технологии на основе достижений передовой научной мысли и мирового опыта в области фундаментальных и прикладных наук о жизни. Также авторам необходимо подчеркнуть в изображении узнаваемость и уникальность Томского НИМЦ.