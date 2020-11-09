Вниманию томичей: Минздрав уточнил условия амбулаторного лечения пациентов с COVID-19

К сожалению, в приказе не уточняется, как быстро медики должны приезжать к больному на вызов. Фото: из открытых источников

Больной с положительным тестом на COVID-19 может лечиться дома, если в семье есть возможность выделить ему отдельную комнату. Такое условие для амбулаторных пациентов внесено в приказ Минздрава, определяющий правила лечения и профилактики коронавирусной инфекции. Изменения вступили в силу с 8 ноября 2020 года. Кроме того, заболевший должен дать согласие выполнять правила самоизоляции и соблюдать все предписания врача.

Госпитализации подлежат больные, живущие в общежитиях, а также в квартирах совместно с людьми пожилого возраста или имеющими хронические заболевания, входящими в группу риска по тяжелому течению COVID-19.

Документ вносит поправки в действующий регламент лечения коронавируса в амбулаторных условиях. Ранее пациентов оставляли лечиться дома, если их состояние оценивалось как легкое или средней степени тяжести, то есть не требовало срочной госпитализации, при этом бытовые условия не учитывались.

Также в приказе закреплена обязанность врачей информировать амбулаторного пациента о том, что при ухудшении самочувствия он должен вызвать медиков. Врач должен разъяснить членам семьи риски заболевания и профилактические меры, в том числе, и необходимость проживания в другом помещении, а также предупредить об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Этим же документом изменен порядок выписки COVID-пациентов из стационаров на домашнее долечивание. Теперь врачи смогут выписывать больных при стабильном улучшении их состояния еще до получения отрицательного теста на коронавирус.