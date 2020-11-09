"Силачи-подводники": Томские дайверы приехали с чемпионата России 2020 в Санкт-Петербурге с победой

Иван Рожков завоевал две золотые медали по спортивному дайвингу на двух дистанциях — «подъем груза, 6 кг» и «300 м комбинированное плавание». Фото: из открытых источников

Спортсмены томской детско-юношеской спортивной школы водных видов спорта имени Виктора Шевелёва Иван Рожков и Павел Макаров стали победителями на чемпионате России по подводному спорту. Турнир состоялся в Санкт-Петербурге 6-8 ноября с участием спортсменов из 17-ти регионов страны, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Иван Рожков завоевал две золотые медали по спортивному дайвингу на двух дистанциях — «подъем груза, 6 кг» и «300 м комбинированное плавание». На последней дистанции Иван установил новый рекорд России, который превысил его предыдущий рекорд мира.

Другой томский спортсмен, мастер спорта России Павел Макаров завоевал две бронзовые награды на тех же дистанциях.

По результатам выступления на чемпионате России, оба томских подводника будут зачислены в сборную команду РФ, которая представит страну на чемпионате мира по подводному спорту, запланированном в Томске на июль 2021 года.