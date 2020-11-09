Из первых уст: глава томского Роспотребнадзора расскажет о тестировании на COVID-19 в прямом эфире

Главный санврач расскажет, почему в медучреждениях затягивают сроки готовности тестов на COVID-19. Фото: из открытых источников

Сегодня, 9 ноября, в 16 часов на странице администрации Томской области в Instagram пройдет прямой эфир, посвященный тестированию на коронавирусную инфекцию и выявлению круга контактных лиц. Спикером выступит руководитель Управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина.

Во время эфира можно будет узнать об особенностях тестирования на COVID-19, сроках готовности тестов, алгоритме действий при обнаружении заболевших в садах, школах и на предприятиях. Также Ольга Пичугина расскажет о прогнозах по срокам спадам пандемии.

Вопросы можно оставлять в комментариях под постом-анонсом. Во время эфира будет доступен текстовый онлайн-репортаж беседы в сообществе «Томская область» в социальной сети «ВКонтакте».