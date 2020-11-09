Погода в Томске 9 ноября 2020: облачно с прояснениями, небольшой дождь

Сегодня синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь и до +6. Фото: из открытых источников

По данным региональных метеорологов, сегодня в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. Температура днем +4… +6. Температура ночью +3…+5.

По области также облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Днем будет +1… +6, ночью 0…+5. Утром на дорогах местами гололедица.