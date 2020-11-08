Коронавирус в Томске: + 209 новых случаев заражения

В Томской области от коронавируса умерли 130 человек, болевших ковидом Фото: из открытых источников

Сегодня, 8 ноября, в Томской области выявлено 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 13 949 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 20 498 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 286 пациентов скончались, 11 492 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 774 334 человека, 30 537 скончались, 1 324 419 выздоровели.