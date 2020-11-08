В Томске на базе инжиниринговых центров вузов создается Центр малотоннажной химии мирового уровня

Томские ученые объединяют свои силы в Центре малотоннажной химии Фото: из открытых источников

Центр малотоннажной химии Томской области – часть направления «Новая химия» в томском Научно-образовательном центре (НОЦ) мирового уровня. Он будет специализироваться на создании в небольших объемах катализаторов, продуктов органической и полимерной химии. Это в том числе биоразлагаемые полимеры и фторполимеры для применения в экстремальных условиях – например, в Арктике. Проект курирует Томский политехнический университет, сообщает сайт вуза.

– Малотоннажная химия – общемировой тренд. В 2018 году мировой объем рынка малотоннажной химии составил 540 миллиардов долларов. Это направление предполагает выпуск химических соединений в сравнительно небольших количествах и отработку технологий для их масштабирования в крупнотоннажной химии. Основной фокус – специальные полимеры, поверхностно активные вещества, катализаторы. Продукты малотоннажной химии используются в множестве отраслей – от машиностроения до электроники и фармацевтики, – отметила на заседании наблюдательного совета НОЦа директор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Марина Трусова.

Инфраструктурной основой Центра малотоннажной химии станут два химических инжиниринговых центра – Томского политеха и Томского госуниверситета. Планируется, что как юридическое лицо центр появится в 2021 году.

– Центр будет фокусироваться на создании полимеров. Речь идет в том числе о биоразлагаемых полимерах, композитных, фторпроизводных полимерах. Важный раздел будет связан с поверхностно-активными веществами и технологиями переработки полимеров. Центр будет заниматься как разработкой технологий, так и производством продукции, – сказала Марина Трусова.

Фторполимеры, или твердые полимеры, обладают крайне высокой прочностью и одновременно проводимостью, что позволяет использовать их в качестве топливных элементов в экстремальных температурных условиях.

По направлению «Новая химия» в рамках томского НОЦа также будет создана лаборатория «Химическая инженерия и молекулярный дизайн» и сетевые образовательные программы в области химии и химической технологии.