112 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

112 человек выздоровели от коронавируса за минувшие сутки. Фото: Из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 112 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 8 907, сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди новых заболевших у 77 человек инфекция протекает бессимптомно, у 116 имеются признаки ОРВИ, у 11 диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 37,2 % мест. В обсерваторе под Томском находится 40 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,04.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 204 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 человека умерли.