Коронавирус унес жизнь еще 2 жителей Томской области

В Томской области за сутки скончалось еще 2 пациентов с коронавирусом. Фото: Из открытых источников

Сегодня, 7 ноября, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в воскресенье на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 130 человек.

- Томская область, 130 человек умерло (в том числе 2 за последние сутки) - говорится в сообщении.

- Зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции 2 человек, - рассказали в оперштабе. - Оба входили в группу риска по хроническим заболеваниям: страдали ожирением, у одного была тяжелая степень анемии. Коронавирусная инфекция осложнялась двухсторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, дыхательной и полиорганной недостаточностью.