Коронавирус в Томске: + 204 новых случаев заражения

За сутки в Томской области выявлено еще 204 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Из открытых источников

Сегодня, 7 ноября, в Томской области выявлено 204 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 13 740 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 20 396 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 30 251 пациент скончался, 16 803 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 753 836 человек, 30 251 скончались, 1 312 927 выздоровели.