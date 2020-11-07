Родом из Томска: продолжается всероссийский конкурс на знание сказок Александра Волкова

Второй этап конкурса посвящен сказке «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Фото с официального сайта ТГПУ.

В ТГПУ продолжается Всероссийский онлайн-конкурс «Знаток сказок А. М. Волкова», посвященный 130-летию писателя-сказочника, выпускника Томского учительского института Александра Мелентьевича Волкова.

Второй этап посвящен сказочному произведению «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», сообщает пресс-служба педагогического университета. Зарегистрироваться и пройти испытания онлайн-конкурса можно по ссылке. Участников ждут «станции» на знание сказочного произведения и творческий конкурс на тему «Кто это сказал?», «Чудесный виноград», «Сказочное лото», «Хитрый филин», «Нарисуй сказку» и др.

Конкурс проводится в дистанционном формате для учащихся 1-8-х классов организаций общего и дополнительного образования РФ. На сегодняшний день в нем приняли участие более 200 школьников из Томской, Кемеровской, Воронежской, Ростовской, Московской, Нижегородской, Амурской, Иркутской областей, Приморского края, городов Москва, Абакан, Уфа, Бугульма, Зеленоград. Присоединились к состязанию ученицы Центра творческого развития «Маленькие гении» из Брюсселя (Бельгия) и школы города Окленд (Новая Зеландия).

Участие в конкурсе бесплатное. За каждый пройденный этап юные знатоки творчества Александра Волкова получат сертификат или грамоту, которые будут отправлены на их электронные адреса.