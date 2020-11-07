Звоните, поможем: об итогах работы в Томске центра медицинского мониторинга

О состоянии своего здоровья жители Томска могут проинформировать медиков по телефону и получить консультацию. Фото: Из открытых источников

За две недели работы удаленного центра медицинского мониторинга для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией на круглосуточной «горячей линии» приняли 15 487 обращений, сообщает пресс-служба областной администрации.

Напомним, 20 октября в Томске был открыт центр удаленного мониторинга для пациентов с COVID-19 и пневмонией, которых медики консультируют по телефону. Его номер 77-72-00.

- Операторы «горячей линии», на которой работают врачи – молодые специалисты и специалисты старше 65 лет - провели уже 14 884 консультации, - отметила руководитель центра Елена Тарануха. - Главная задача центра – снизить нагрузку на участковых терапевтов и бригады скорой. Из поступивших к нам обращений в вызове врача из поликлиники нуждались только 5% позвонивших, в выезде cкорой помощи - менее 1% томичей.

Она уточнила, что медики дают рекомендации по восстановлению после COVID-19, консультируют по применению лекарственных препаратов, поясняют, кому и когда нужно делать компьютерную томографию, как правильно расшифровать результаты анализов на антитела, если пациент сдавал анализы самостоятельно. Операторы центра медицинского мониторинга имеют возможность отслеживать состояние обратившихся с коронавирусной инфекцией, заносить сведения в медицинскую информационную систему для дальнейшей работы терапевта с пациентом, а при ухудшении его состояния вызывать на дом врача из поликлиники или скорую помощь.