Департамент образования Томска дал «добро» на точечный дистант

Учиться в онлайн-формате будут параллели классов ряда школ Томска. Меж тем, в других городах из-за пандемии школы переводят на дистант всех без исключения учеников. Фото: Из открытых источников

- Департамент образования администрации Томска подписал распоряжение, согласно которому новая учебная четверть во всех общеобразовательных учреждениях города начнется 9 ноября. Исключение составят параллели 6,7,8 и 10-х классов в 12 школах: это Гуманитарный лицей, школа "Перспектива", лицей №1, гимназии №6, 24, лицей №8, школы №№ 4, 22, 34, 35, 36, 39. Они будут заниматься дистанционно, - сообщила пресс-служба мэрии.

В администрации уточнили: все школы областного центра оснащены рециркуляторами (бактерицидными лампами для проведения дезинфекции), бесконтактными термометрами и антисептиками. Часть учреждений на входе установила бесконтактные санитайзеры. С понедельника в школах пройдут выборочные проверки соблюдения санитарного режима.

Напомним, региональный оперштаб 28 октября продлил осенние каникулы для всех школьников Томской области до 8 ноября. На тот момент более 200 педагогов были инфицированы коронавирусом.