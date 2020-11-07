До Белокурихи томичи могут добраться через Барнаул самолетом

Из Томска в Белокуриху можно теперь долететь самолетом. Фото: Из открытых источников

"Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") возобновила перелеты из Томска до Барнаула, откуда жители Томска могут улететь в Белокуриху, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Специалисты уточнили, что рейсы из Томска в Барнаул запланированы во вторник и субботу в 8 часов утра, из Барнаула в Белокуриху - в эти же дни в 10 часов 10 мин. Вернуться из города-курорта обратно в Барнаул можно в понедельник и пятницу в 13.40, а затем вылететь в Томск в 14.40. Полеты выполняются самолетом L - 410.