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Туризм

До Белокурихи томичи могут добраться через Барнаул самолетом

Авиарейсы из областного центра выполняются дважды в неделю
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Из Томска в Белокуриху можно теперь долететь самолетом.

Из Томска в Белокуриху можно теперь долететь самолетом.

Фото: Из открытых источников

"Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") возобновила перелеты из Томска до Барнаула, откуда жители Томска могут улететь в Белокуриху, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Специалисты уточнили, что рейсы из Томска в Барнаул запланированы во вторник и субботу в 8 часов утра, из Барнаула в Белокуриху - в эти же дни в 10 часов 10 мин. Вернуться из города-курорта обратно в Барнаул можно в понедельник и пятницу в 13.40, а затем вылететь в Томск в 14.40. Полеты выполняются самолетом L - 410.

Туризм: Авиаперелеты