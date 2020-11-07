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Погода в Томске и области 7 ноября: тепло, небольшие осадки

Гидрометцентр дал прогноз на субботу
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Сегодня в Томске и области будет без осадков и до +6, выпавший снег станет кашей.

Сегодня в Томске и области будет без осадков и до +6, выпавший снег станет кашей.

Фото: Из открытых источников

Сегодня в Томске синоптики ожидают облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8м/с, местами порывы до 14м/с. Температура днем от +4 до +6.

По области также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, утром в отдельных районах возможны гололедные явления, туман. Ветер юго-западный 3-8м/с, местами порывы до 14м/с. Температура днем +4…+9°С, местами до -1°С.