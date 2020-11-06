Вместе дешевле: Райффайзенбанк объединил СБП и эквайринг в одном продукте

Банк разработал универсальный платежный протокол, отвечающий передовым стандартам индустрии. Фото: из открытых источников

Райффайзенбанк одним из первых на банковском рынке предложил корпоративным клиентам единое платежное решение, объединяющее классическую оплату по карте и прием платежей через Систему быстрых платежей (СБП). Новый продукт значительно сэкономит не только время на подключение, но и расходы на прием платежей за счет более низких тарифов по СБП.

Для объединения платежных методов в одно решение банк разработал новый универсальный платежный протокол, отвечающий передовым стандартам индустрии. Он обеспечивает не только безопасность оплаты, но и простую процедуру подключения: для компаний с собственной разработкой – напрямую по API, для большинства клиентов, использующих готовые системы управления, – через партнерские решения.

Клиенту достаточно открыть платежную форму, которая самостоятельно адаптируется под устройство плательщика, обеспечивая максимальную конверсию оплаты. Бесшовность оплаты обеспечивается настройками дизайна формы в соответствии со стилем партнера.

Райффайзенбанк проводил пользовательские исследования, чтобы сделать оплату по СБП максимально заметной и простой для клиентов как при оплате с компьютеров, так и при платежах с мобильных устройств.

Фото с сайта: raiffeisen.ru Фото: из открытых источников

– Эффективность внедрения СБП и доля оплат по этому методу во многом определяются сценарием подключения. Поэтому мы не стали прятать оплату по СБП за вкладками и кнопками, а разместили QR-код рядом с формой ввода карточных данных. За простыми, на первый взгляд, решениями скрывается множество гипотез, упорная работа команды и пользовательские исследования, позволившие понять, как поднять долю оплат по СБП, но не снизить успешность платежей. Наша задача не только обеспечить корпоративному бизнесу самый эффективный и простой способ приема платежей, но и помочь сократить расходы. Именно этим параметрам соответствует наш новый продукт, – прокомментировал Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронный коммерции Райффайзенбанка.

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