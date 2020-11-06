«#МыВместе»: центр «Бумеранг Добра 70» призывает жителей Томской области влиться в ряды автоволонтеров

Автовладельцы могут сделать доброе дело для нуждающихся в помощи Фото: из открытых источников

Региональный штаб помощи пожилым и маломобильным жителям Томской области «#МыВместе» приглашает автомобилистов присоединиться к команде добровольцев, сообщает портал администрации региона.

Автоволонтеры помогают с доставкой продуктов и лекарств адресатам и транспортировкой врачей. Помощь оказывается с учетом всех эпидемиологических требований.

– Все больше жителей Томской области обращаются за помощью в покупке продуктов и лекарств, и для быстрой доставки нужен дополнительный автотранспорт. Иногда помощь нужна и врачам. Поэтому мы обращаемся ко всем, у кого есть личные автомобили, и просим поддержать акцию взаимопомощи, – сообщил руководитель ресурсного центра развития добровольчества Томской области «Бумеранг Добра 70» Руслан Латыпов.

Чтобы стать автоволонтером, нужно заполнить анкету или позвонить по тел. 8-929-692-7288. После этого добровольцы получат приглашение в специальный чат в мессенджере Telegram.

Региональный штаб помощи пожилым и маломобильным жителям действует на базе ресурсного центра развития добровольчества Томской области «Бумеранг Добра 70» с марта 2020 года. Волонтеры помогают пожилым и маломобильным жителям в период пандемии коронавируса. Весной автоволонтеры помогли передать 20 тыс. продуктовых наборов в рамках акции «Продуктовая помощь».