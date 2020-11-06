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В Томской области из казны предприимчивые бизнесмены похитили 600 тысяч рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Наказание ждет тех, кто взял деньги из бюджета, но своих обязательств не исполнил

Наказание ждет тех, кто взял деньги из бюджета, но своих обязательств не исполнил

Фото: из открытых источников

Сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в крупном размере путем мошенничества в одной из некоммерческой организации Томска (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает сайт ведомства.

В период с 18 ноября 2019 года по 26 декабря 2019 года, учреждение, уполномоченное администрацией Томской области на заключение договоров в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие предпринимательства и повышения эффективности государственного управления социально-экономического развития Томской области», заключило договор с коммерческой организацией Томска на оказание услуг по проведению групповой стажировки для представителей субъектов молодежного предпринимательства Томской области в городе Москва. Однако компания фактически стажировку не провела, присвоив бюджетные денежные средства в размере более 600 тысяч рублей.

В настоящее время следователями следственного отдела по Советскому району г. Томска СК РФ по Томской области совместно с оперативными сотрудниками регионального УФСБ проводятся обыски и выемки в учреждении, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Криминал