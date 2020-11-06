В этом году Томская область направит на расселение аварийного жилья 703,3 млн рублей

Власть на всех уровнях старается расселить аварийное жилье Фото: из открытых источников

По национальному проекту «Жилье и городская среда» в Томской области продолжается расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, сообщает портал администрации региона.

В 2020 году расселению подлежит 11,49 тыс. кв. м жилья в Томске, а также Томском и Каргасокском районах – всего 309 квартир.

– На сегодняшний день для расселения жилья закуплено 111 новых квартир, владельцам еще 112 аварийных помещений выплачены компенсации. В Томске помощь получили 480 жителей аварийных домов: для них закуплено 97 новых квартир, а владельцы 112 аварийных помещений получили компенсационные выплаты, – сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Еще 14 квартир закуплено в Томском районе, в новое жилье переедут 37 человек.

В Каргасокском районе до конца года предстоит расселить четыре квартиры, где проживает восемь человек. Подготовка к конкурсным процедурам продолжается.

В Томске и Томском районе в этом году завершится переселение еще 295 жителей аварийных домов.

– Проект дома, который будет построен по переулку Целинному для переселения жителей аварийных квартир, получил положительное заключение государственной экспертизы, – сказал вице-губернатор. – «Облстройзаказчик» уже получил разрешение на строительство объекта. Сдача дома намечена на конец 2021 года. Это позволит расселить в областном центре еще около 7 тыс. кв. м аварийного жилья.

Проектировщик домов под расселение, которые будут возведены в Солнечной Долине, продолжает планировку территории.

В шестилетнюю программу расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта вошли Асиновский, Чаинский, Каргасокский, Томский районы и Томск. Всего на реализацию программы в консолидированном бюджете предусмотрено свыше 5 млрд рублей.

В 2020 году с учетом федерального и областного финансирования регион направит на расселение жилья 703,3 млн рублей.

В 2021 году по нацпроекту расселению подлежит 277 квартир в Томске. Это позволит улучшить жилищные условия для 837 человек. На расселение из федерального и областного бюджетов планируется направить более 490 млн рублей.