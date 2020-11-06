86 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Количество выздоровевших за сутки от ковида более, чем на 100 человек отстает от числа заболевших Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 86 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 8 795, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

– Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 49-ти человек, у 142-х признаки ОРВИ, у восьми – пневмония, – также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 39,2 % мест.

В обсерваторах под Томском находятся 47 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,0.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 декабря. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 391,2.