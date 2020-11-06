Коронавирус в Томске: + 199 новых случаев заражения

Количество заболевших за сутки в Томской области опять приблизилось к двум сотням Фото: из открытых источников

Сегодня, 6 ноября, в Томской области выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 13 536 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 20 582 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 378 пациентов скончались, 16 955 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 733 440 человек, 29 887 скончались, 1 296 124 выздоровели.