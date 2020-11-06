«Народный участковый-2020»: в Томской области победителем конкурса стал Николай Зайцев

тo_title Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В УМВД России по Томской области завершился II этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый», который проходил с 7 по 16 октября. По итогам голосования томичи выбрали лучшего участкового – майора полиции Николая Зайцева. Он будет представлять наш региона на всероссийском этапе.

Николай Алексеевич Зайцев работает в ОМВД России по Октябрьскому району Томска, служит в должности майора полиции с 2002 года.

На административном участке Н. Зайцева проживает более 3,5 тыс. граждан. Под его надзором в Октябрьском районе в прошлом году стало меньше краж имущества, сократилось число преступлений, совершенных ранее судимыми людьми и т. д.

Как следует из личного дела, Николай Алексеевич проводит профилактическую работу с лицами, за которыми установлен административный надзор. Всего за 8 месяцев 2020 года Николай рассмотрел 725 обращений и заявлений томичей, раскрыл 12 преступлений в жилом секторе, выявил 94 правонарушения.

На вопрос, какое его самое главное профессиональное достижение, майор полиции отвечает так: «Своим главным достижением я считаю доверительное отношение граждан на обслуживаемой территории, которое позволяет пресекать, а также раскрывать преступления и выявлять административные правонарушения».

Таким образом, Николай Зайцев стал лучшим участковым по результатам голосования томичей в рамках всероссийского конкурса «Народный участковый-2020».

Проект «Народный участковый» - пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.

С информацией об участниках и победителе II этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый» можно ознакомиться на официальном сайте УМВД России по Томской области: Главная → Народный участковый → Конкурс «Народный участковый - 2020».