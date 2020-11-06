Дистанта не будет: школы Томской области с 9 ноября заработают очно

Очный режим не исключает того, что школьники из Томска и области будут отправляться классами на дистанционное обучение. Фото: Из открытых источников

Вторая четверть в школах региона начнется в очном режиме с понедельника, 9 ноября. Такое решение принял региональный оперштаб. Однако он определил параметры, по которым учащиеся могут быть переведены на дистанционное обучение.

- Если у более 1% детей или более 10% сотрудников в коллективе будет выявлена коронавирусная инфекция, класс или параллель перейдет на дистанционный формат обучения, – пояснила Людмила Огородова, член штаба, замгубернатора по научно-образовательному комплексу.

Она отметила, что сегодня ситуация с распространением коронавирусной инфекции в детских коллективах неоднородна. Есть муниципальные образования, в школах которых не зафиксированы случаи заболевания COVID-2019 (это город Кедровый). Также имеются единичные случаи заражения (Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский, Молчановский, Парабельский и Чаинский районы).

Школы Асиновского, Первомайского, Кривошеинского, Колпашевского, Шегарского районов и Стрежевого находятся в «средней» зоне, здесь с начала учебного года зафиксировано больше случаев заболевания коронавирусом. Тем не менее, эпидемическая ситуация позволяет в школах муниципалитетов начать четверть в очном формате.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в школах Томска, Северска, Каргасокского, Тегульдетского и Томского районов. В ряде школ этих муниципальных образований параллели 6-8 и 10 классов начнут вторую четверть дистанционно. Так, в Каргасокском районе это средние общеобразовательные школы (СОШ) №1 и №2; в Тегульдетском - Тегульдетская СОШ; в Томском районе - Кафтанчиковская, Зоркальцевская, Чернореченская СОШ; в ЗАТО Северск - Северский лицей и СОШ № 83. В Томске школ с классами, перешедшими на дистант, больше всего: это гимназии № 24 и 6, Гуманитарный лицей, лицей №8, а также школы № 4, 34, 35, 36, 39, коррекционная школа-интернат №22.

- Во всех школах-интернатах, интернатных отделениях, действующих при школах, за исключением организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, вводятся жесткие карантинные меры. Ученики этих учреждений не будут покидать интернат на выходные дни,– уточнила Людмила Огородова.