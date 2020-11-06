В Томске городские власти продолжают незаконно сбрасывать в реку Ушайку сточные воды

Несмотря на судебные иски, городские власти не спешат ликвидировать незаконные стоки в Ушайку. Фото: из открытых источников

Томская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с региональным департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды проверила законность сброса сточных вод в реку Ушайку на территории областного центра.

Как сообщила 5 ноября пресс-служба областной прокуратуры, проверка показала, что департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска осуществляет сброс сточных вод в Ушайку через участок ливневой канализации от ул. Лебедева по пр. Комсомольский. При этом вопреки закону решение о предоставлении водного объекта в пользование департаментом не получено, что влечет бесконтрольное поступление в реку загрязняющих веществ.

Межрайонный природоохранный прокурор направил в Кировский суд иск, обязывающий профильный департамент получить решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Добавим, что муниципалитет Томска неоднократно выступал фигурантом в делах, связанных со сливом сточных вод в Ушайку. Так, в октябре 2020 года по иску межрайонного природоохранного прокурора суд обязал администрацию города исключить сброс загрязненных вод в речку в районе ул. Алтайской. В сентябре департамент дорожной деятельности и благоустройства был оштрафован за неправомерный сброс стоков в тот же водоем. Ранее, в августе, Томская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала от городской администрации прекратить сброс неочищенных сточных вод в районе ул. Шишкова.