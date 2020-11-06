Пациентов с пневмонией будут лечить в Томском НИИ курортологии

В этом здании федерального НИИ будут принимать на лечение пациентов с пневмонией без коронавируса. Фото: Из открытых источников

- Томский НИИ курортологии и физиотерапии на ул. Р. Люксембург, 5 начал принимать пациентов с пневмонией без COVID-19 и с остаточными явлениями после коронавируса. На базе клиники института развернуто 180 коек для пациентов с пневмонией, у которых отрицательные тесты на COVID-19, и для тех, кому требуется долечивание после коронавируса в стационаре, - сообщила пресс-служба областной администрации.

Как отметил Алексей Зайцев, директор НИИ курортологии и физиотерапии Сибирского федерального научно-клинического центра федерального медико-биологического агентства России, в медучреждение направляются на долечивание пациенты из респираторных госпиталей в стабильном состоянии, имеющие отрицательный результат ПЦР-исследования на коронавирус и не требующие кислородной поддержки. Все сотрудники института прошли необходимое обучение и обеспечены средствами индивидуальной защиты.

- Учреждение позволит разгрузить респираторные госпитали, внимание которых в большей степени будет направлено на пациентов в тяжелом и среднетяжелом состоянии, – уточнил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев. - Также на базе другого отделения НИИ по ул. Красноармейской, 14 проходят реабилитацию томичи, уже перенесшие СOVID-19.