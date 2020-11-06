Не COVID-19 и не грипп: в Томске на 98% превышен эпидпорог по респираторным вирусным инфекциям

Свыше 6 870 человек, у которых диагностирована ОРВИ, из Томска, в основном это взрослые. Фото: Из открытых источников

- В Томске эпидпорог по ОРВИ превышен на 98%, в области - на 83%. За последнюю неделю на территории региона зарегистрировано более 10 тыс. заболевших. Большая часть - свыше 6 870 человек - в Томске, – сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

По словам инспекторов, больше всего заболевших ОРВИ среди взрослых. Среди детей дошкольного и школьного возраста заболеваемость снижается.

Cлучаи гриппа в Томской области в текущем эпидемическом сезоне пока не регистрировались. При этом специалисты отмечают, что подобная ситуация не характерна для начала ноября - на рост заболеваемостью ОРВИ повлияла новая коронавирусная инфекция.