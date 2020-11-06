Погода в Томске и области 6 ноября 2020: потеплеет, осадки небольшие

Сегодня ожидается слякоть, осадки, потеплеет - будет обычный день первой декады ноября. Фото: Из открытых источников

В пятницу синоптики ожидают в Томске облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура от +1 до +3°С.

По области также будет облачно, местами пройдет небольшой снег с дождем, возможны гололедные явления, утром местами туманы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем - от -1 до+4. На дорогах местами гололедица.

В предстоящие выходные дни, 7 и 8 ноября, гидрометцентр прогнозирует днем в регионе и областном центре потепление до +5, +8. В субботу в Томске существенных осадков не ожидается, в воскресенье пройдет небольшой дождь.