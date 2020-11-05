Спортсмены-конькобежцы из Томской области стали призерами открытого первенства по командным гонкам

Наши юноши и девушки защитили спортивную честь Томской области Фото: из открытых источников

Как сообщает сайт Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, воспитанники школы стали победителями и призерами открытого первенства Челябинской области по командным гонкам по конькобежному спорту

Соревнования проходили в городе Челябинске.

В соревнованиях принимали участие юноши и девушки (13-17 лет), юниоры и юниорки (14-19 лет) из Челябинской, Свердловской, Омской, Пермской и Томской областей.

Мастер спорта России Валерия Сороколетова победила на дистанциях 500 и 1000 метров.

Мастер спорта России Михаил Субботин победил на дистанции 3000 метров.

Екатерина Злобина, Валерия Сороколетова и Ангелина Полушкина заняли 2 место в командном забеге среди юниорок. Тренирует спортсменов Юлия Викторовна Субботина.