В 2021 году доходы муниципальной казны Томска превысят 16 млрд рублей

Доходы бюджета снизились из-за коронавирусных послаблений для бизнеса. Фото: из открытых источников

Доходная часть муниципального бюджета на 2021 год сформирована в размере 16 млрд 103,3 млн руб. С таким показателем проект главного финансового документа Томска вынесен на рассмотрение согласительной комиссии. В ее состав вошли мэр Томска Иван Кляйн, председатель гордумы Чингис Акатаев, руководители подразделений администрации и депутаты городского парламента.

Подробные цифры по проекту бюджета представила заместитель мэра -начальник департамента финансов Ирина Ярцева. По ее словам, размер доходной части на 2021 год несколько ниже, чем в 2020-м, что связано с теми послаблениями, которые получил бизнес на федеральном, региональном и местном уровнях в период пандемии коронавируса.

Кроме того, пока не приняты федеральный и областной бюджеты, окончательно не определены те объемы софинансирования, которые получит муниципалитет по национальным проектам.

Учитывая предельный уровень дефицита, по ряду муниципальных программ были сокращены бюджетные ассигнования. При этом бюджет Томска сохранил социальную направленность: расходы на соцсферу составляют около 65%, где основная часть средств приходится на образование. Также предусмотрено 594,4 млн руб. на оказание социальной поддержки жителям города.

Как уточнила пресс-служба мэрии, согласительная комиссия проходит в формате видеоконференцсвязи с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, связанных с угрозой COVID-19.