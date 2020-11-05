В Томске транспортные полицейские пресекли канал распространения «дури» разных сортов

У предприимчивой парочки в Томске полицейские изъяли и "траву", и "синтетику" Фото: из открытых источников

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Томского линейного отдела (ЛО) МВД России задержали 33-летнего местного жителя и 26-летнюю женщину из Новосибирска, причастных к сбыту различных наркотических средств на территории объектов транспортного комплекса в Томске, сообщает сайт транспортной полиции по СФО.

Установлено, что подозреваемая заготовила дикорастущую коноплю в пригороде Новосибирска, привезла в Томск и подыскивала покупателей. Транспортные полицейские задержали ее при попытке сбыть 0,5 грамма марихуаны, а общая масса обнаруженного и изъятого растительного наркотика составила 3 грамма.

Также в ходе оперативных мероприятий задержан 33-летний житель Томска, который приобрел около 10 граммов синтетических наркотиков для личного употребления, а также их реализации мелкими партиями бесконтактным способом и успел продать через тайник-«закладку» 0,8 грамма запрещенного вещества.

Задержанные проживали совместно, вели общее хозяйство, однако распространением наркотиков занимались независимо друг от друга. В их квартире транспортные полицейские обнаружили и изъяли весы, упаковочный материал и средства для фасовки со следами различных видов наркотиков.

По результатам предварительного расследования женщине предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, мужчине - в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, а также незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере. За наиболее тяжкое из этих деяний установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет.