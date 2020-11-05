Четверо школьников из Томска – суперфиналисты «Большой перемены» в Артеке

Четверо выпускников Томской области стали суперфиналистами конкурса "Большая перемена" в Артеке Фото: из открытых источников

В Международном детском центре «Артек» завершился финал всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». В числе шестисот суперфиналистов со всей России – четверо школьников из Томской области. Каждый из них получит по 1 млн рублей, – сообщает администрация региона.

В отборочных испытаниях «Большой перемены» на старте участвовали больше миллиона российских школьников, из них более 5 тысяч – старшеклассники из Томской области. Уточняется, что в полуфинал вышли 68 ребят из нашего региона, а за победу в финале боролась шестерка сильнейших.

Так, победителями конкурса стали четверо одиннадцатиклассников из Томской области: Татьяна Крапивец (школа «Эврика - развитие» Томска), Валерия Димитрова (школа № 4 имени Черных Томска), Алсу Хурматуллина (школа № 5 Стрежевого) и Владимир Мартыненко (Первомайская школа). Каждый из суперфиналистов получит по 1 млн рублей «Образовательного капитала», до пяти баллов к портфолио при поступлении в ведущие вузы страны и путевки в «Артек».

В финале вместе со сверстниками из 85 регионов России томичи в формате форсайт-сессий (форсайт-сессия — это уникальная методика прогнозирования будущего в определенной области), работали над созданием «Города будущего» по шести трекам: «Образование будущего», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни». Кейсовые задания для участников «Большой перемены» подготовили ведущие компании и вузы страны.

Также уточняется, что главным критерием отбора школьников стала не оценка их успеваемости, а навыки, которые пригодятся ребятам в современном мире: умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

Справочно

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.