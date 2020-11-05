«Коронавирус-онлайн»: в Томской области заработал сервис для контактных с COVID-19

В Томской области заработал новый онлайн-сервис, который поможет томичам, заболевшим COVID-19, сразу сообщить свои данные в мед службы. Фото: из открытых источников

Томичи, узнавшие о положительном результате на COVID-19 могут оставить сведения о себе и контактных с ними лиц через, заполнив онлайн-анкету на сайте https://tabletka.online, - сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что сведения онлайн-сервиса будут передаваться в управление Роспотребнадзора и медицинские организации Томской области для оперативного реагирования.

«Сейчас на горячую линию департамента здравоохранения по коронавирусной инфекции в сутки поступает до 4 тысяч звонков, часть из них - от людей, узнавших о положительном результате теста на новую коронавирусную инфекцию или контактных лиц. Для удобства жителей области, и чтобы разгрузить горячую линию, мы разработали онлайн-анкету для самостоятельного заполнения. Теперь людям не придется тратить время на то, чтобы дозваниваться и передавать информацию о себе», - рассказала Светлана Малахова, директор Центра медицинской и фармацевтической информации Томской области.

В частности, в анкете указываются контактные данные, медицинская организация, где обслуживается пациент, наличие или отсутствие симптомов заболевания.

Анкета для получивших положительный тест на COVID-19

Анкета для контактных лиц с заболевшими COVID-19

Горячая линия по коронавирусной инфекции, гриппу и ОРВИ работает в круглосуточном режиме по телефонам (3822) 516-616, 8-800-350-8850.