Еще 161 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки

161 жителей Томской области выздоровели от новой коронавирусной инфекции Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 161 житель Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 8 709, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди новых заболевших у 62-х человек инфекция протекает бессимптомно, у 114-ти имеются признаки ОРВИ, у 17-ти диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 38,4% мест. В обсерваторах под Томском находятся 48 человек. Обхват тестирования составляет 380,6 на 100 тыс. населения.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,96. Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 декабря 2020 года включительно.

Ранее сообщалось, что за весь период в Томской области установлены 13 337 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8709, умерших 128. Сегодня в Томской области было выявлено 193 новых случаев заболевания.

Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе, обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, торговых центрах и так далее, проводить регулярную дезинфекцию помещений, при первых признаках заболевания оставаться дома и вызывать врача.