Коронавирус унес жизни еще троих жителей Томской области

COVID-19 унес жизни еще 3 томичей. Фото: из открытых источников

Сегодня, 5 ноября, стало известно о смерти еще жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 128 человек.

- Томская область – умерло 128 ( из них трое – за последние сутки) - говорится в сообщении.

На сайте обладминистрации уточняется, что по результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим сердечно-сосудистым заболеваниям, один из умерших страдал сахарным диабетом, еще один ожирением. Коронавирусная инфекция у всех сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

Ранее сообщалось, что сегодня выявлено 193 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период в Томской области установлены 13 337 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8709, умерших 128.