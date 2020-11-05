Коронавирус в Томске: + 193 новых случаев заражения

В Томской области выявktyj 193 новых случая заражения COVID-19 Фото: из открытых источников

Сегодня, 5 ноября в Томской области выявлено 193 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 13 337 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 5 020 случаев (25,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. 292 пациента скончались, 12 238 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 712 858 человек, 29 509 скончались, 1 279 169 выздоровели.