Томичи стали чаще носить маски

В течение месяца со дня введения масочного режима в Томской области, проверку прошли 2,5 тысячи организаций Фото: из открытых источников

За три полные недели со дня усиления в Томской области режима повышенной готовности, предусматривающего ответственность за обслуживание клиентов без средств индивидуальной защиты, проверку прошли почти 2,5 тысячи предприятий Томска, - сообщает администрация области.

С 9 по 30 октября рейды прошли в 2452 организациях торговли и сферы услуг. Административные протоколы за нарушение масочного режима получили 486 жителей региона. Уточняется, что в первую неделю проверки выявили более 200 человек без средств индивидуальной защиты, а в следующие дни их стало почти вдвое меньше.

Также сообщается, что параллельно с рейдами в торговых центрах и магазинах межведомственные группы проверили соблюдение ограничений в транспорте. Таким образом, в результате бесед с перевозчиками за отсутствие масок работодатели привлекли к дисциплинарной ответственности девять водителей.

В целом специалисты отмечают дисциплинированность жителей региона, которые в подавляющем большинстве стали использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах. Однако наравне с этим многие по-прежнему пользуются ими неправильно, оставляя открытым нос, что не обеспечивает защиту органов дыхания. Такой способ ношения масок правоохранители тоже считают нарушением. Будьте внимательны.