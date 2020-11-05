Райффайзенбанк запустил Stories в мобильном приложении для предпринимателей

Райффайзенбанк постоянно внедряет новые сервисы для бизнеса. Фото: из открытых источников

В приложении Райффайзен Бизнес Онлайн для малого бизнеса появились Stories – изображения и короткие сообщения с полезной информацией для предпринимателей.

С помощью Stories клиенты узнают о новых продуктах и могут быстро их открыть: из истории можно перейти на страницу предложения, узнать условия и подать заявку.

Источник: мобильное приложение Райффайзен Бизнес Онлайн. Фото: из открытых источников

Также в Stories появляются важные новости, акции и опросы, позволяющие улучшить клиентский опыт и сделать работу с приложением еще более комфортной. С помощью истории можно связаться со специалистом банка и быстро получить ответ на интересующий вопрос.

– С помощью Stories мы можем получать обратную связь от клиентов в режиме реального времени и еще быстрее внедрять по-настоящему востребованный функционал, – отметил Никита Ендальцев, руководитель направления разработки мобильного приложения Райффайзен Бизнес Онлайн. – В 2020 году мобильный банк стал более востребованным – сейчас практически каждый второй предприниматель использует его в повседневной жизни. И мы планируем сделать клиентский опыт еще более простым и универсальным.

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