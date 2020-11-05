«ТомскСАХ»: с утра коммунальщики вывели на улицы города 60 единиц техники

Приметы близкой зимы - из города самосвалы начали вывозить снег Фото: из открытых источников

Муниципальное предприятие вывело сегодня на расчистку магистралей Томска 19 плужнощеточных машин, 11 пескоразбрасывателей, несколько тракторов, снегопогрузчиков, самосвалов и другой техники.

Обеспечивая безопасность участников движения, сегодня утром и днем бригады «ТомскСАХ» проводят прометание улиц, их отсыпку противогололедной смесью, вывозят снег на полигоны, сообщает сайт мэрии областного центра.

В среду и минувшей ночью на маршруты была выведена 241 спецмашина. Для отсыпки потенциально опасных участков улично-дорожной сети за два дня израсходовано 435 тонн пескосоляной смеси.

Особое внимание было уделено обеспечению безопасности движения на магистралях с плотным потоком автомобилей и улицах, где проходят маршруты общественного транспорта.

В целом, работа по разметанию и уборке снега с дорог и тротуаров велась на 189 участках.

За сутки на полигоны доставили 60 тонн снега.