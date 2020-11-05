Без проволочек и барьеров: как в Томской области помогают обездоленным детям

Свыше 4 тыс. маленьких сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддерживают социальные центры в Томской области. Фото: Из открытых источников

В Томской области более 4 тысяч детей-сирот, детей-инвалидов и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, получают поддержку в центрах помощи детям, сообщили в администрации региона.

- Социальной реабилитацией детей занимаются специалисты 24 центров: это педагоги, психологи, логопеды, юристы, медицинские работники и кураторы случая, работающие с ребятами по индивидуальным программам, - уточнили в областном департаменте по вопросам семьи и детей. – Ребятишки не просто живут в центрах, здесь действуют школы приемных родителей, службы сопровождения замещающих семей, организована подготовка к выбору профессии и самостоятельной жизни, в том числе с участием наставников.

Опыт большой томской команды и систему, действующую без ведомственных барьеров под управлением облдепартамента по вопросам семьи и детей, его начальник Маргарита Шапарева представила на всероссийском съезде руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Нашу работу высоко оценили и коллеги, и Минпросвещения России. Сейчас к нам поступают обращения из других регионов с просьбами поделиться практикой внедрения томской системы управления учреждениями для детей-сирот. Некоторые территории намерены взять нашу модель за основу преобразований у себя, - подчеркнула Маргарита Шапарева.