Долги по алиментам на 3 года лишили свободы жителя Томской области

За невыплату алиментов своим детям стрежевчанин попал за решетку на 3 с лишним года. Фото: Из открытых источников

Стрежевской городской суд признал 38-летнего местного жителя виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.157 УК РФ (неуплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей).

- Установлено, что подсудимый, будучи отцом двоих сыновей 5 и 13 лет и ранее привлеченный к административной ответственности за неуплату средств на их содержание, с сентября по декабрь 2019 года вновь без уважительных причин не выплачивал детям алименты. Задолженность составляет более 70 тыс. рублей, - уточнили в прокуратуре региона.

Свою вину подсудимый признал полностью. С учетом наличия у него других судимостей, в том числе за совершение аналогичного преступления, гособвинитель настаивал на назначении виновному наказания исключительно в виде лишения свободы.

Суд приговорил подсудимого по совокупности к 3 годам 3 мес. лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.