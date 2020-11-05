Жителям Томской области рекомендуют в ноябре уплатить налоги на имущество

УФНС по Томской области рекомендует уплатить имущественные налоги до 1 декабря этого года. Фото: из открытых источников

- До 1 ноября налоговые органы завершили кампанию по направлению физическим лицам соответствующих уведомлений за 2019 год. Они были отправлены по почте заказными письмами из Красноярска, либо размещены в электронном виде в личных кабинетах налогоплательщиков, - сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы. - Чтобы упростить оплату налогов, все платежные реквизиты (в том числе УИН), а также QR-код и штрихкод были включены в налоговое уведомление.

В ведомстве добавили: уплатить налоги на имущество жители региона должны не позднее 1 декабря 2020 года, в противном случае будет начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка.