Коронавирус в Томске: + 201 новый случай заражения

201 заболевший коронавирусом выявлен сегодня в Томской области. Фото: Из открытых источников

Сегодня, 4 ноября, в Томской области выявлен 201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 13 144 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 19 768 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 389 пациентов скончались, 15 567 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 693 454 человека, 29 217 скончались, 1 266 931 выздоровели.