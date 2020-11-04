В Томске власти готовы передать под застройку 70 гектаров бывших промплощадок

На участке бывшего подшипникового завода уже ведутся строительные работы. Фото: из открытых источников

В Томске продолжится реновация бывших промышленных территорий. В целом территория промплощадок, которую можно передать под жилую застройку, составляет около 70 гектаров; в перспективе там можно возвести 375 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам совещания, на котором обсуждалась реализация нацпроекта «Жилье и городская среда».

Речь идет об участках радиозавода (ул. Мокрушина), ТЗИА (ул. Войкова), «Горзеленхоза» (ул. Яковлева), «Сибкабеля» (пл. Соляная), «Томлесстроя» (ул. Нижне-Луговая), дрожзавода (пр. Ленина) и ТИЗа (ул. Учебная). Сейчас уже ведутся работы в зоне бывшего ГПЗ-5, где на площади 7,5 га планируется построить 50,7 тыс. жилых «квадратов».

– Однако по многим площадкам эта работа требует снятия санитарно-защитных зон и внесения изменений в части зонирования и разрешенных видов использования, – пояснил заместитель мэра по архитектуре и градостроительству Алексей Макаров.

Вице-мэр добавил, что всего в период действия нацпроекта, с 2021-го по 2024 год, в Томске планируется предоставить с торгов земельные участки площадью порядка 114 га в Сосновом бору, на ул. Большой Подгорной, Кузовлевском тракте, в пос. Заварзино и других районах. Возможный ввод жилья на них составляет 594 тыс. «квадратов».

Также в ходе развития застроенных территорий под жилищное строительство городские власти готовы предоставить земельные ресурсы площадью 12 га в районе ул. Красноармейской. Учительской, Обской, Каховской, Энтузиастов, Баумана, Кедровой, пос. Светлый, где можно построить более 83 тыс. кв. м жилья.

Напомним, что для расселения аварийных домов ОГКУ «Облстройзаказчик» безвозмездно переданы два земельных участка в мкр. № 8 (Солнечная Долина) площадью 11 га, где до середины 2022-го планируется возвести 15,5 тыс. кв. м жилья. По пер. Целинному 8,8 тыс. «квадратов» должны быть сданы до конца 2021 года.