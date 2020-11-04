В Томске впервые пройдет международный конкурс студенческих проектов Urban Greenhouse Challenge

В Томске впервые пройдет конкурс студенческих проектов по восстановлению лесов Фото: из открытых источников

Томский политехнический университет стал первым российским вузом, в котором пройдет международный конкурс студенческих проектов Urban Greenhouse Challenge: Reforest. Он посвящен инновационным технологиям восстановления лесов после пожаров и рубок. Призовой фонд конкурса 10 тысяч долларов, - сообщает пресс-служба университета.

«Лесные пожары — это глобальная проблема, так как урон, который огонь наносит лесам, колоссален. По расчетам ученых, чтобы традиционными методами восстановить потери леса только за 2019 год, понадобится не менее ста лет. Но есть современные решения, которые позволяют ускорить и оптимизировать процесс», — цитирует пресс-служба координатора конкурса Сергея Туранова.

Планируется, что регистрация проектов будет проходить с ноября 2020 года по февраль 2021, с декабря по февраль будут проходить онлайн-лекции и мастер-классы, в марте будет проходить отбор, а уже в июне 2021 огласят результаты. Деятельность проектных команд будет организована в онлайн-формате. С участниками будут работать эксперты из ТПУ и приглашенные специалисты.

«В течение нескольких месяцев участники будут разрабатывать сити-фермы — автономные комплексы для выращивания сеянцев хвойных и лиственных деревьев на многоярусных установках. При составлении проекта участники должны будут учитывать принципы бережливого, экологически чистого и/или безотходного производства», — рассказывает координатор Urban Greenhouse Challenge.

Ранее сообщалось, что первый конкурс прошел в 2018 году в Амстердаме и собрал 23 команды из 40 университетов 10 стран мира. Второй — в 2019 году в Китае: за победу боролись 53 команды из 79 университетов 28 стран мира. В этом году российский вуз впервые становится организатором Urban Greenhouse Challenge. Инициатором конкурса стал Urban Greenhouse Challenge стал Вагенингенский университет (Нидерланды) — один из лидеров мировых рейтингов в категориях «экология», «сельское хозяйство», «пищевая наука и промышленность».

По словам Сергея Туранова, идея проведения конкурса в Томском политехе появилась достаточно давно, но окончательная договоренность была достигнута в конце 2019 года, когда в Томск приезжали ученые из Вагенингенского университета для знакомства с инженерными и научными решениями политехников в области сельского хозяйства.

«В ТПУ есть большой задел по направлению «умного» сельского хозяйства и агробиофотоники. В университете работают над прогнозированием лесных пожаров, роботизацией сельского хозяйства. Также мы вместе с коллегами изучаем возможность ускоренного выращивания хвойных деревьев», - говорит Сергей Туранов.

Уточняется, что участвовать в международном конкурсе могут студенты из любой страны мира в составе команд от трех до десяти человек. Это могут быть студенты бакалавриата, магистратуры и аспирантуры любого направления подготовки.

Присоединиться к Urban Greenhouse Challenge могут и недавние выпускники университетов (окончившие учебу не раньше чем в июле 2019 года). Рабочий язык конкурса — английский. Призовой фонд составляет 10 тысяч долларов. Проекты, занявшие первое, второе и третье места, получат 4 000, 2 000 и 1 000 долларов соответственно. Поощрительными призами будут награждены команды, предложившие интересные и необычные решения по одной или нескольким задачам.

Зарегистрироваться участники могут до 28 февраля 2021 года на официальном сайте проекта.