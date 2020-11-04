Райффайзенбанк объявляет о старте пятого набора на оплачиваемую стажировку Raiffeisen Evolve

Ежегодно 70% выпускников стажировочной программы остаются работать в Райффайзенбанке. Фото: Из открытых источников

Студенты и недавние выпускники смогут пройти конкурс на ряд специально созданных для них позиций и начать карьеру в банке с перспективой постоянного трудоустройства

Стажировка Raiffeisen Evolve будет проходить на протяжении шести месяцев в офисах Райффайзенбанка в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани и Нижнем Новгороде. Программа оплачивается, есть возможность работать неполный рабочий день. К участию приглашаются студенты последних курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры или выпускники последних лет с образованием в области финансов, экономики, менеджмента, бизнес-информатики, IT или UX/UI-дизайна.

– Работа с молодыми талантами – одно из приоритетных направлений для нас, – отметила Ольга Полковникова, руководитель отдела по подбору персонала Райффайзенбанка. – Мы ценим свежий взгляд и идеи нового поколения специалистов, поэтому с первых дней в банке доверяем им задачи в наших ключевых проектах.

Особенность стажировки – в индивидуальном подходе к развитию стажеров. У каждого будет возможность выбрать индивидуальный учебный поток и изучать работу разных подразделений банка. Наставники и выпускники стажировок прошлых лет проведут мастер-классы по своим направлениям работы, также будет возможность подключиться к проектам под прямым руководством топ-менеджеров.

– Мы создали в Райффайзенбанке среду возможностей, где легко воплощать идеи, которые изменят к лучшему финансовую сторону жизни людей, – подчеркнул Владимир Химаныч, управляющий директор по работе с персоналом Райффайзенбанка. – Стажеры участвуют в развитии многих значимых направлений в банке и вырастают в экспертов в своих направлениях. На всех этапах им обеспечена поддержка коллег и наставников, а также свобода проявлять инициативу и воплощать свои идеи.

Стажировка Raiffeisen Evolve проводится в банке с 2016 года. Ежегодно 70% ее выпускников остаются в Райффайзенбанке на постоянную работу.

Выбрать направление и подать заявку можно до 23 ноября на сайте программы: raiffeisen-evolve.ru.

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