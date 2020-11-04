Плата за землю под ИЖС для томских льготников снижена до 1 рубля в год

Срок льготной аренды установлен на три года, а затем условия будут пересмотрены. Фото: из открытых источников

Вчера, 3 ноября, на 2-м собрании Думы Томска депутаты приняли решение снизить платежную нагрузку по арендной плате за муниципальные земельные участки, предоставленные льготным категориям для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Размер платежа составит один рубль в год за земельный участок.

По предложению мэра Ивана Кляйна срок льготной аренды устанавливается на три года – с 1 января 2020-го по 1 января 2023 года. По истечении срока власти вернутся к рассмотрению вопроса о льготной аренде с учетом того, как будет развиваться городская инфраструктура.

Льгота предусмотрена для многодетных семей (с тремя и более детьми), состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также на семьи, имеющие детей-инвалидов, на инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий, а также ряд других категорий.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в настоящее время муниципальные земельные участки в Томске предоставляются льготникам в районе Кузовлевского тракта. Здесь действует более 300 договоров аренды земли под ИЖС.