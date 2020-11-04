Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Губернатор Сергей Жвачкин рекомендовал работодателям дистант

Переводу подлежит не менее 30% сотрудников
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
КомментироватьОставить комментарий
Оперштаб принял решение рекомендовать работодателям перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников.

Оперштаб принял решение рекомендовать работодателям перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников.

Фото: Из открытых источников

Губернатор Сергей Жвачкин на аппаратном совещании поручил отраслевым заместителям организовать должный контроль за соблюдением режима ограничений в связи с распространением COVID-19, сообщила пресс-служба областной администрации.

- В пятницу наш штаб принял решение рекомендовать работодателям перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников предприятий и организаций, - сказал глава региона. – Конечно, это рекомендация, а не приказ, но от того, насколько ответственно работодатели отнесутся к выполнению этой просьбы власти, зависит здоровье людей. Всем вместе нам нужно выиграть время у эпидемии, остановить распространение инфекции, разгрузить медучреждения, сберечь не только людей, но и экономику предприятий, чтобы никто не потерял возможность работать и зарабатывать. Рассчитываю, что те руководители, у которых есть возможность отпустить часть людей работать из дома, нас услышат.

Глава региона также поручил своим заместителям cовместно с правоохранительными органами не снижать контроль за соблюдением обязательного масочного режима на транспорте, в магазинах и других общественных местах.