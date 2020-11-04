Губернатор Сергей Жвачкин рекомендовал работодателям дистант

Оперштаб принял решение рекомендовать работодателям перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников. Фото: Из открытых источников

Губернатор Сергей Жвачкин на аппаратном совещании поручил отраслевым заместителям организовать должный контроль за соблюдением режима ограничений в связи с распространением COVID-19, сообщила пресс-служба областной администрации.

- В пятницу наш штаб принял решение рекомендовать работодателям перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников предприятий и организаций, - сказал глава региона. – Конечно, это рекомендация, а не приказ, но от того, насколько ответственно работодатели отнесутся к выполнению этой просьбы власти, зависит здоровье людей. Всем вместе нам нужно выиграть время у эпидемии, остановить распространение инфекции, разгрузить медучреждения, сберечь не только людей, но и экономику предприятий, чтобы никто не потерял возможность работать и зарабатывать. Рассчитываю, что те руководители, у которых есть возможность отпустить часть людей работать из дома, нас услышат.

Глава региона также поручил своим заместителям cовместно с правоохранительными органами не снижать контроль за соблюдением обязательного масочного режима на транспорте, в магазинах и других общественных местах.