COVID-19: если томичам позвонит робот, значит, их тесты отрицательные

Робот несет пациентам добрые известия, поэтому трубку можно брать смело. Фото: Из открытых источников

В Томской области заработала роботизированная система оповещения о результатах сданных тестов на COVID-19. Информацию уже получили почти 2 тыс. томичей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Об отрицательном результате анализа сообщает робот на контактный номер телефона пациента. В случае, если томич не отзывается, система звонит ему еще несколько раз с интервалом в 20 минут.

- О положительных тестах пациентам по-прежнему будут сообщать сотрудники поликлиник, а также врачи центра удаленного мониторинга. Это необходимо для проведения оперативного сбора анамнеза, уточнения состояния пациента и назначения лечения, - уточнили в областном департаменте здравоохранения. – Что касается системы оповещения, она успешно прошла тестовый режим и уже интегрирована в работу медицинской информационной структуры региона.