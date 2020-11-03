Томские каратисты собрали букет медалей Всероссийских соревнований «Кубок маршала Александра Покрышкина»

Ребята-каратисты защитили спортивную честь родного региона Фото: из открытых источников

В Новосибирске завершились Всероссийские соревнования по карате «Кубок маршала Александра Покрышкина». В турнире приняли участие спортсмены из 60-и регионов страны.

Томскую область представили каратисты детско-юношеской спортшколы единоборств, клуба «Кентос», школы «Орион», сообщает сайт регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

С учетом эпидемиологической обстановки турнир в этом году проходил без зрителей.

Лидеры были определены в трех видах программы: ката (техника), кумитэ (спарринги) и ката-группа. Все томские спортсмены выступали в программе кумитэ в своих весовых категориях.

Высоких результатов добились воспитанники томской ДЮСШ единоборств. Настасья Соломенникова завоевала золотую медаль. Она тренируется под руководством Александра Нестерука.

Серебряным призером стал Геннадий Гайлюс, подтвердив звание кандидата в мастера спорта. Тренирует спортсмена Вячеслав Михня.

«Бронзу» на турнире завоевали Анна Скворцова, Алина Ефимова и Тамила Насибова, воспитанники Руслана Апаева.

Также бронзовым призером соревнований стал Артем Дзюра из школы карате «Орион». Тренеры Артема – Виктор Бельц и Вячеслав Малофеев.